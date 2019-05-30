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Граждане будут получать личные пенсии с 55−60 лет

30 мая 2019 11:20
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Граждане будут получать личные пенсии с 55−60 лет
Соответствующий законопроект могут принять уже в этом году.

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60. Депутатский законопроект об этом может вступить в силу в 2019 году, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В пресс-службе Центробанка «Известиям» заявили, что в целом поддерживают документ.

Такая мера уравняет в правах всех клиентов добровольной системы накоплений на пенсию, уверены участники рынка. Впрочем, некоторые из них указывают, что вообще не стоит привязываться к общегосударственным границам выхода на пенсию. Гражданам следует дать право самостоятельно назначать возраст для получения своих накоплений.

Граждан, заключивших договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) о самостоятельных накоплениях на старость до повышения возраста выхода на заслуженный отдых и после, уравняют в правах. Законопроект будет внесен в Госдуму до конца мая. А принять его могут до конца весенней сессии — 28 июля, рассказал Анатолий Аксаков. Однако для этого нужно оперативно получить положительное заключение ЦБ и правительства.

В Банке России «Известиям» сообщили, что в целом нормы законопроекта поддерживают. В Минфине на запрос «Известий» об оценке документа сообщили, что к ним он еще не поступал. В Минэкономразвития на момент публикации материала на вопросы не ответили.
Законопроект, с текстом которого ознакомились «Известия», предполагает, что право на получение негосударственной пенсии приобретают мужчины и женщины, достигшие 60 и 55 лет соответственно.

При этом гражданин может установить в договоре НПО возраст выше, но не переходящий за рамки нового — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Право на получение негосударственных выплат раньше 55 и 60 лет может быть предоставлено только определенным категориям граждан, имеющим его и по общим правилам. Речь идет, например, о северянах и так называемых списочниках. В документе уточняется, что предлагаемые нормы распространяются на договоры, заключенные с 1 января 2019 года. Закон вступит в силу после официального опубликования, и это может произойти уже в нынешнем году.

Предложение сохранить старые возрастные границы для добровольной системы впервые прозвучало в феврале этого года, когда Минтруд отправил письмо в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), писали «Известия». Правда, тогда речь шла только о договорах, заключенных до 31 декабря 2018 года — по ним прежние условия сохранили и пообещали изучить возможность распространить практику на соглашения, оформленные с 2019 года.


Фото pixabay.com

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