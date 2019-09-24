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Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи алкоголя в маленьких кафе в жилых домах

24 сентября 2019 09:12
97
Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи алкоголя в маленьких кафе в жилых домах
Сегодня состоится первое чтение.

Речь идет о залах обслуживания площадью не более 20 квадратных метров на первых этажах. Поправки предложила партия единороссов из-за многочисленных жалоб граждан на подобные заведения.

При этом по оценке аналитиков, принятие закона может стать причиной закрытия около 10 тыс. небольших баров и кафе, передает Радио Маяк.
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