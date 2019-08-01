Госдума признала, что в борьбе с пожарами здоровье россиян важнее экономики
1 августа 2019 11:05
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В России нужно срочно изменить систему по определению ущерба от лесных пожаров, учитывать нужно не только экономический вред, но и последствия для здоровья россиян. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев, комментируя ситуацию в Сибири.
По его словам, сейчас в России оценивается только вред, который наносят лесные пожары экономике. Но нужно учитывать последствия для населения пострадавших регионов. Ведь они оказывают прямое влияние на здоровье, ведут к росту сердечно-сосудистых заболеваний, болезней дыхательной системы.
«Экономике, конечно, наносится колоссальный ущерб, но его еще рано оценивать», – сказал Николаев.
Напомним, Госдума обещала поставить перед Минприроды вопрос о пересмотре нормативных актов, которые позволяют властям регионов не тушить мелкие пожары, которые находятся в труднодоступных местах, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Минприроды предлагает выделить на тушение пожаров до 3 млрд рублей. Также необходимо усилить группировку авиационных сил и средств пожаротушения за счет МЧС.
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