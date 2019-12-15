Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль
15 декабря 2019 10:15
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Главную новогоднюю елку России, которую в пятницу спилили в Подмосковье, сегодня в торжественной обстановке доставят в Кремль. Живая ель для Соборной площади была выбрана по строгим "кремлевским стандартам". Возраст дерева 90 лет, высота 25 метров.
Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова, "в середине дня специальный автопоезд с елкой начнет движение из Можайского округа Московской области в сторону Кремля, куда прибудет уже вечером". Несколько следующих дней уйдут на то, чтобы установить дерево на Соборной площади и нарядить его.
Праздничное дерево будет окончательно установлено и украшена 25 декабря. На эту дату назначен традиционный детский праздник Всероссийской елки, на который съезжаются несколько тысяч школьников со всей России. В этом году в Кремле пройдет юбилейная 20-я Всероссийская елка.
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