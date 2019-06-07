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Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

7 июня 2019 11:34
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Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
Южно-Уральский государственный университет не имел сертификата (свидетельства) авиационного учебного центра.

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы. Об этом 7 июня сообщает «Коммерсант».

Надзорное ведомство выяснило, что второму пилоту разбившегося в Подмосковье самолета было выдано свидетельство коммерческого пилота на основании обучения, которое он прошел в ЮУрГУ.
«Университет не имел сертификата (свидетельства) авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки», — пишет издание.
Отмечается, что надзорным ведомством были установлены 64 пилота, которые окончили ЮУрГУ. Прокуратура направила материалы в их отношении в Росавиацию, которая стала выносить приказы об аннулировании свидетельств коммерческих и линейных пилотов, пишет Regnum.
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