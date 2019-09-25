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Новости /  В стране  

Более 50 тысяч россиян могут остаться без работы в сентябре

25 сентября 2019 12:30
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Более 50 тысяч россиян могут остаться без работы в сентябре
Речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращения штата или из-за планируемой ликвидации компании.

До конца сентября около 51,6 тыс. россиян могут остаться без работы. Это следует из данных, которые предоставил Росстат.
Речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращения штата или из-за планируемой ликвидации компании. Информацию об этом работодатели предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения. Поясняется, что в документе не говорится о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию.
Специалисты указывают, что велик риск потерять работу у тех, кто занят на обрабатывающих производствах (12,6 тыс. человек), госслужбе (7,7 тыс. человек) и сфере образования (5,2 тыс.). Также отмечается, что реальные масштабы увольнений могут быть значительнее статистических, ведь часто организации расторгают отношения по соглашению сторон или же вынуждают сотрудников писать заявление об уходе по собственному желанию, передают «Известия».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Минфин спрогнозировал массовое увольнение чиновников с 2020 года. При этом оставшимся госслужащим зарплаты обещали поднять.

Фото pixabay.com
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