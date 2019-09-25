Более 50 тысяч россиян могут остаться без работы в сентябре
25 сентября 2019 12:30
117
До конца сентября около 51,6 тыс. россиян могут остаться без работы. Это следует из данных, которые предоставил Росстат.
Речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращения штата или из-за планируемой ликвидации компании. Информацию об этом работодатели предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения. Поясняется, что в документе не говорится о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию.
Специалисты указывают, что велик риск потерять работу у тех, кто занят на обрабатывающих производствах (12,6 тыс. человек), госслужбе (7,7 тыс. человек) и сфере образования (5,2 тыс.). Также отмечается, что реальные масштабы увольнений могут быть значительнее статистических, ведь часто организации расторгают отношения по соглашению сторон или же вынуждают сотрудников писать заявление об уходе по собственному желанию, передают «Известия».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Минфин спрогнозировал массовое увольнение чиновников с 2020 года. При этом оставшимся госслужащим зарплаты обещали поднять.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
407
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
359
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
556
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
380
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
860
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
426
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1097
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
765
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1007
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1178
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
613
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2477
Мероприятия