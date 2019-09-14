Более 200 тысяч человек зарегистрировалась самозанятыми в России
14 сентября 2019 09:57
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Это сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. По его словам, всего задекларировано 20 млрд рублей дохода и пробито более 20 млн чеков.
Он также отметил, что самыми популярными сферами деятельности самозанятых стали перевозка пассажиров, сдача квартиры в аренду, а также оказание услуг в области консультирования, репетиторства и рекламы.
С этого года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области действует специальный налоговый режим для самозанятых: они платят от 4 до 6% с дохода. Если власти сочтут эту практику успешной, её распространят на всю Россию, передает Радио Маяк.
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