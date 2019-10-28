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Новости /  В стране  

Авиакомпания "Победа" повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро

28 октября 2019 08:51
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Авиакомпания Победа повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро
Это связано с отменой платной регистрации в зарубежных аэропортах. 

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" сегодня повысила цены на билеты из-за рубежа на пять евро, а не на 25 как ранее планировалось, сообщили в пресс-службе компании. Это связано с отменой платной регистрации в зарубежных аэропортах. В авиакомпании призвали пассажиров регистрироваться на рейсы онлайн, чтобы подорожание билетов не продолжилось.

Мосгорсуд 8 октября удовлетворил жалобу прокуратуры по иску об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах для пассажиров «Победы». Там сочли, что введение платы за регистрацию противоречит закону. Тогда в авиакомпании заявили, что планируют оспорить решение суда, передает Радио Маяк.
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