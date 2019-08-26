85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России»
26 августа 2019 09:45
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Около 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды аптеки, алкомаркета, МФЦ и банка, а также образовательного и медицинского учреждений. Об этом сообщила газета «Известия». Расчеты содержатся в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020-2027 годы.
Отмечается, что эту концепцию госкомпания уже направила на согласование в заинтересованные министерства. Как планирует «Почта России», эти ведомства должны предоставить свои предложения по проектам закона, необходимым для трансформации почтовых отделений, уже к 1 сентября.
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