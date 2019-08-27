В Роскосмосе создадут спецкомиссию для оценки состояния МКС
27 августа 2019 09:22
85
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил создать специальную комиссию для оценки состояния Международной космической станции, всех ее блоков и агрегатов. Об этом он сообщил сегодня журналистам. По его словам, эту работу одновременно начали американские коллеги, и ситуация с неудачной стыковкой "Союза МС-14" с МКС 24 августа показала, что это решение абсолютно актуально.
Как отметил Рогозин, вышедшее из строя радиооборудование одного из стыковочных узлов МКС проработало 10 лет. Оно – не российского производства. Отремонтировать его можно в течение недели. Сегодня пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту пристыковался в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" Международной космической станции, передает ТАСС из подмосковного Центра управления полетами.
На орбите робот будет находиться до 6 сентября, а 7 сентября вернется на Землю. Первая попытка 24 августа прошла неудачно. Тогда "Союз МС-14" не смог в автоматическом режиме причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС из-за поломки на станции оборудования системы стыковки "Курс".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
296
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
256
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
507
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1270
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
625
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
716
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2070
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
336
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
630
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
440
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
599
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
956
Мероприятия