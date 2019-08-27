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В Роскосмосе создадут спецкомиссию для оценки состояния МКС

27 августа 2019 09:22
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В Роскосмосе создадут спецкомиссию для оценки состояния МКС
Вышедшее из строя радиооборудование одного из стыковочных узлов МКС проработало 10 лет.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил создать специальную комиссию для оценки состояния Международной космической станции, всех ее блоков и агрегатов. Об этом он сообщил сегодня журналистам. По его словам, эту работу одновременно начали американские коллеги, и ситуация с неудачной стыковкой "Союза МС-14" с МКС 24 августа показала, что это решение абсолютно актуально.

Как отметил Рогозин, вышедшее из строя радиооборудование одного из стыковочных узлов МКС проработало 10 лет. Оно – не российского производства. Отремонтировать его можно в течение недели. Сегодня пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту пристыковался в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" Международной космической станции, передает ТАСС из подмосковного Центра управления полетами.

На орбите робот будет находиться до 6 сентября, а 7 сентября вернется на Землю. Первая попытка 24 августа прошла неудачно. Тогда "Союз МС-14" не смог в автоматическом режиме причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС из-за поломки на станции оборудования системы стыковки "Курс".

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