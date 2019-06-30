В Италии женщина провела в застрявшем лифте более суток
30 июня 2019 10:51
56
Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в городе Падуя. В пятницу утром женщина вышла из квартиры, чтобы отнести в подвал ящик с вином. Когда кабинка лифта остановилась, женщина пыталась звать на помощь, однако её никто не услышал. Мобильный телефон пленницы остался в квартире, а в лифте не оказалось кнопки вызова диспетчера.
Ситуацию усугубила жара, и чтобы не умереть, женщина откупорила бутылку вина. На следующее утро в дом пришла её обеспокоенная дочь, которая вызвала спасателей. Уточняется, что медицинская помощь женщине не понадобилась. После освобождения она напилась воды и приняла душ, передает Радио Маяк.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
603
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
332
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
513
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
456
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
419
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
529
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
569
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
447
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
688
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
709
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
439
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
761
Мероприятия