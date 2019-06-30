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В Италии женщина провела в застрявшем лифте более суток

30 июня 2019 10:51
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В Италии женщина провела в застрявшем лифте более суток
Медицинская помощь женщине не понадобилась.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в городе Падуя. В пятницу утром женщина вышла из квартиры, чтобы отнести в подвал ящик с вином. Когда кабинка лифта остановилась, женщина пыталась звать на помощь, однако её никто не услышал. Мобильный телефон пленницы остался в квартире, а в лифте не оказалось кнопки вызова диспетчера.

Ситуацию усугубила жара, и чтобы не умереть, женщина откупорила бутылку вина. На следующее утро в дом пришла её обеспокоенная дочь, которая вызвала спасателей. Уточняется, что медицинская помощь женщине не понадобилась. После освобождения она напилась воды и приняла душ, передает Радио Маяк.


pixabay.com
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