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Производители не хотят нести ответственность за смартфоны с российским ПО

26 декабря 2019 14:09
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Производители не хотят нести ответственность за смартфоны с российским ПО
 В случае ошибок материальную ответственность должны нести все разработчики.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила распространить ответственность за работу устройств на разработчиков российского ПО.

Представитель организации Антон Гусков заявил, что сейчас ответственность несут исключительно производители, импортёры и продавцы. Однако они не гарантируют, что все будет функционировать исправно после предустановки отечественных приложений.

Поэтому РАТЭК хочет, чтобы соответствующие поправки внесли в закон «О защите прав потребителей». В случае ошибок материальную ответственность должны нести все разработчики.

Кроме того, в РАТЭК хотят запустить годовой пилотный проект по установке одного некоммерческого российского приложения, например, Госуслуг на один вид устройств.

ФАС готова принять любые предложения до 26 декабря. К январю 2020 года будет подготовлен акт по реализации закона, пишет Коммерсантъ.


Фото pixabay.com

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