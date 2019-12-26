Производители не хотят нести ответственность за смартфоны с российским ПО
26 декабря 2019 14:09
55
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила распространить ответственность за работу устройств на разработчиков российского ПО.
Представитель организации Антон Гусков заявил, что сейчас ответственность несут исключительно производители, импортёры и продавцы. Однако они не гарантируют, что все будет функционировать исправно после предустановки отечественных приложений.
Поэтому РАТЭК хочет, чтобы соответствующие поправки внесли в закон «О защите прав потребителей». В случае ошибок материальную ответственность должны нести все разработчики.
Кроме того, в РАТЭК хотят запустить годовой пилотный проект по установке одного некоммерческого российского приложения, например, Госуслуг на один вид устройств.
ФАС готова принять любые предложения до 26 декабря. К январю 2020 года будет подготовлен акт по реализации закона, пишет Коммерсантъ.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
529
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
654
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
396
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1191
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
845
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
779
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
470
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
773
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
841
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1098
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2224
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2726
Мероприятия