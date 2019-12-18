Госдуме удалось выполнить послание президента Федеральному посланию на 81%
18 декабря 2019 12:31
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Госдуме удалось в этом году выполнить послание президента Федеральному посланию на 81%. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин на завершающем заседании осенней сессии. Он призвал правительство ускорить внесение законопроектов.
Володин добавил, что еще три инициативы, направленные на реализацию послания президента, находятся на стадии предварительного рассмотрения. По шести пунктам Дума ждет законопроектов от правительства.
По словам Володина, в общей сложности парламентарии приняли в уходящем году около 530 законов, сообщает Радио Маяк.
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