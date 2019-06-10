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10 июня стартовал второй конкурс президентских грантов 2019 года

10 июня 2019 11:28
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10 июня стартовал второй конкурс президентских грантов 2019 года
Свои социальные и культурные проекты могут подать некоммерческие организации всей страны.

В период приёма заявок Фонд президентских грантов проведет обучающие мастер-классы в Амурской, Курской, Псковской и Новгородской областях, республиках Мордовия, Адыгея и Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе (точные даты семинаров будут опубликованы на сайте и на страницах фонда в социальных сетях).

Представителям регионов, в которых не планируются очные мероприятия, фонд рекомендует пройти онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта». 10 видеоуроков, тесты и практические задания помогут лучше подготовить проект на конкурс президентских грантов. Курс доступен на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Онлайн-курсы».

Во втором конкурсе 2019 года заявки принимаются до 31 июля. При этом Фонд президентских грантов рекомендует заявителям подать свой проект на конкурс не позднее 24 июля. В этом случае у авторов проектов останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки.

Заявки принимаются в электронном виде. Вся конкурсная документация доступна на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Конкурсы».

Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября 2019 года.

По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей.

Фото pixabay.com


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