10 июня стартовал второй конкурс президентских грантов 2019 года

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В период приёма заявок Фонд президентских грантов проведет обучающие мастер-классы в Амурской, Курской, Псковской и Новгородской областях, республиках Мордовия, Адыгея и Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе (точные даты семинаров будут опубликованы на сайте и на страницах фонда в социальных сетях).Представителям регионов, в которых не планируются очные мероприятия, фонд рекомендует пройти онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта». 10 видеоуроков, тесты и практические задания помогут лучше подготовить проект на конкурс президентских грантов. Курс доступен на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Онлайн-курсы».Во втором конкурсе 2019 года заявки принимаются до 31 июля. При этом Фонд президентских грантов рекомендует заявителям подать свой проект на конкурс не позднее 24 июля. В этом случае у авторов проектов останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки.Заявки принимаются в электронном виде. Вся конкурсная документация доступна на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Конкурсы».Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября 2019 года.По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 млрд рублей.

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