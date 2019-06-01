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1 июня на территории России был отменен внутрисетевой и национальный роуминг

1 июня 2019 10:20
107
1 июня на территории России был отменен внутрисетевой и национальный роуминг
Постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.

C сегодняшнего дня не придется платить за входящие звонки при перемещении по стране.

Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал 27 мая. В национальном роуминге входящие звонки будут бесплатны. Теперь на всех сотовых операторов распространяется принцип «роуминг как дома». Этим же документом кабмин установил бесплатные входящие звонки по всей территории России и в Крыму, передает Радио Маяк.



Фото pixabay.com

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