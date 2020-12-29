Умер модельер Пьер Карден

101

Скончался французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден, сообщает Лайф. О его смерти сообщила семья, передаёт агентство France Presse.

Подробности кончины модельера, которому было 98 лет, не приводятся. Известно, что он умер в госпитале в коммуне Нёйи-сюр-Сен к западу от Парижа.

Свою карьеру он начинал как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма "Красавица и чудовище" Жана Кокто, а в 1947-м начал работать у Кристиана Диора. Собственный дом моды Карден основал в 1950-м. Модельер владел одним из самых известных ресторанов Парижа "Максим" и одноимённой торговой маркой, был одним из крупнейших во Франции собственников. С 2009 года он являлся послом доброй воли продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Фото: Corbis / Corbis via Getty Images / Stephane Cardinale / Лайф