СМИ: Япония передала США данные, которые были использованы для давления на Китай

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Правительство Японии тайно передало США и Великобритании информацию о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, которые были использованы Вашингтоном для обвинений в нарушении прав человека и введения санкций в отношении Пекина, передает ТАСС. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Kyodo со ссылкой на японские и американские источники.

По их данным, Токио предоставил разведывательную информацию о Синьцзян-Уйгурском автономном районе при условии, что Вашингтон и Лондон не будут публично ссылаться на источник этих данных.

Как отмечает агентство, передача таких сведений свидетельствует об укреплении разведывательного сотрудничества Японии и альянса Five Eyes, в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Токио официально не входит в эту структуру, однако предоставляет ей собственные разведданные в отдельных случаях. Деятели правительства Японии ранее выражали намерение более плотно работать с этим альянсом.