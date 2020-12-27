Китайский ученый рассказал об уроке, извлеченном из развала СССР

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Декан Института исследований современного Китая Чжэн Юннянь рассказал о главном уроке, который Пекин извлек из развала Советского Союза, передает РИА Новости. Его слова приводит CGTN.

Трагедия СССР заключается в том, что он обладал техническими инновациями, но не позволял работать рыночным механизмам в экономике страны, считает ученый. По его мнению, в развале Советского Союза, помимо просчетов Горбачева, основную роль сыграла замкнутая, ориентированная на внутренний рынок модель развития.

Как указал Юннянь, Китаю необходимо "усвоить уроки СССР и придерживаться двух принципов: открытых инноваций и рыночной ориентации".

"Необходимо прояснить, что современное поле соперничества США и Китая лежит не в сфере территориальных споров, как было раньше, а в сфере высоких технологий", — подчеркнул ученый.

Юннянь отметил, что Пекин все еще отстает от Вашингтона в создании оригинальных технических инноваций, и этот разрыв необходимо преодолеть. Чтобы эволюционировать от "собрано в Китае" до "изобретено в Китае", нужно стать открытой страной и учитывать рыночный спрос.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф