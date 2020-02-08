Зеленский пригласил папу римского посетить Украину

4

В сообщении говорится, что во время встречи Зеленский отметил, что Святой престол мог бы способствовать миру на Украине, и пригласил понтифика с ответным визитом. «Я уверен, что он будет на Украине, не только в столице», — заявил позднее Зеленский.Зеленский заявил об обращении от папы римского фразой «президент мира»ПолитикаУкраинский лидер попросил понтифика помочь в освобождении пленных в Донбассе. Также они обсудили гуманитарные инициативы, направленные на помощь детям и на защиту окружающей среды.Зеленский рассказал, что во время общения Франциск обратился к нему фразой «президент мира». По мнению главы Украины, эти слова описывают его имидж в Европе.Фото: president.gov.ua