Зеленский пригласил папу римского посетить Украину
8 февраля 2020 23:36
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В сообщении говорится, что во время встречи Зеленский отметил, что Святой престол мог бы способствовать миру на Украине, и пригласил понтифика с ответным визитом. «Я уверен, что он будет на Украине, не только в столице», — заявил позднее Зеленский.
Зеленский заявил об обращении от папы римского фразой «президент мира»
Политика
Украинский лидер попросил понтифика помочь в освобождении пленных в Донбассе. Также они обсудили гуманитарные инициативы, направленные на помощь детям и на защиту окружающей среды.
Зеленский рассказал, что во время общения Франциск обратился к нему фразой «президент мира». По мнению главы Украины, эти слова описывают его имидж в Европе.
Фото: president.gov.ua
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