Зеленский поделился историей своей семьи, пострадавшей от холокоста
24 января 2020 23:28
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— У меня есть три важные истории, которые я хотел бы сейчас вам рассказать. Три истории про холокост, про Вторую мировую войну, — сказал украинский лидер.
Одна из историй, рассказанных Зеленским, была о четырёх братьях, трое из них, а также их родители и семьи стали жертвами холокоста и были расстреляны немецкими оккупантами.
— Четвёртый брат был на фронте, вернулся живым, внёс вклад в борьбу с фашизмом. Через два года после возвращения у него родился сын, через 31 год у него родился внук, через 40 лет внук стал президентом и сегодня он стоит перед вами, — сказал украинский лидер.
Владимир Зеленский рассказал истории ещё двух жертв холокоста, после чего передал письмо Нетаньяху. Он отметил, что все они о том, что "национальность, религия, возраст теряют смысл, когда у тебя доброе сердце".
— Это очень трогательные истории, это истории о том, как неевреи спасли евреев, рискуя своими жизнями и жизнями своих семей. И эта история про вашу семью, про борьбу за жизнь ради будущего, это то, что наша общая история собой представляет, — заключил премьер-министр Израиля, поблагодарив украинского лидера.
Находясь в Иерусалиме, Владимир Зеленский и его супруга посетили мемориальный комплекс "Яд Вашем", осмотрев фотовыставку "Вспышки памяти". Он отметил, что мероприятие важно для сохранения памяти о трагедии холокоста. А накануне украинский лидер посетил Стену плача, где присоединился к молитве за мир на Украине.
Фото: соцсети
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