Заражённые падают прямо на улицах: пугающие видео от жителей Китая, где распространяется коронавирус
24 января 2020 17:05
168
Новый коронавирус был зафиксирован в Китае 31 декабря. Источником, предположительно, стал рыбный рынок в городе Ухани. 23 января этот город первым закрыли на карантин.
Местные жители стали делиться тревожными кадрами с места. Заражённые люди просто падают на улицах
Не хватает врачей, чтобы уделить внимание каждому нуждающемуся. А родственники заболевших не выдерживают напряжения
В больницах огромные очереди, а пациенты зачастую просто лежат на полу в коридоре
Вирус распространяется так стремительно, что на карантин пришлось закрыть ещё девять городов: Чиби, Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжэцзян, Цяньцзян, Хуанши, Эньши и Сяньнин
О подготовке к китайскому Новому году, который празднуют 25 января, не идёт и речи. Полки магазинов пусты, на улицах миллионных городов тишина
У вокзалов дежурят люди с оружием в защитной экипировке, движение общественного транспорта приостановлено
В соцсетях также стали распространяться ролики, на которых, предположительно, китайцы едят суп из летучих мышей. Юзеры решили, что первыми заразившимися были те, кто употреблял рукокрылых. А позже коронавирус назвали гибридом вирусов змеи и летучей мыши, согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Medical Virology
Новости о случаях заболевания появляются и в других странах. Среди них — Япония, Макао, Таиланд, Вьетнам, Саудовская Аравия и США.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
312
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1844
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
658
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1553
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1296
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
867
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
882
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1318
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1429
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1689
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2780
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3313
Мероприятия