Задержание россиян в Белоруссии было организовано из-за рубежа

Провокация была призвана осложнить отношения Москвы и Минска в период подготовки к выборам главы белорусского государства.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что в ситуации с задержанными в республике россиянами видит обоснованной версию организации этой провокации как замысла, реализованного из третьей страны недругами России и Белоруссии. По его мнению, эта провокация была призвана осложнить отношения Москвы и Минска в период подготовки к выборам главы белорусского государства, сказал дипломат журналистам.
Мезенцев убежден, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане. По замыслу организаторов из-за рубежа, акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям двух стран, подчеркнул Мезенцев. Он напомнил, что сотрудники посольства России в Белоруссии 6-7 августа провели встречи с задержанными под Минском 33-мя гражданами России – они по-прежнему не понимают причин своего задержания и обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках. Как сказал дипломат, "справедливым и обоснованным в данной ситуации будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой, передает Радио Маяк.
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