Задержан основатель Цирка дю Солей: Создал на своём острове плантацию конопли
13 ноября 2019 14:51
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Жандармерии стало известно о конопле на острове Нукутепипи после задержания с порцией наркотиков одного из соратников Лалиберте. У обвиняемого в телефоне обнаружили фотографии мини-плантации каннабиса. Основатель Цирка дю Солей сегодня предстанет перед судом. Он утверждает, что растение выращивалось "в медицинских целях" и "исключительно для личного потребления".
— Лалиберте полностью отмежёвывается от любых слухов о его причастности ... к продаже или обороту наркотиков, — говорится в официальном заявлении компании миллиардера Lune Rouge.
Фото: соцсети
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