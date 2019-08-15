Жителям Японии рекомендовано покинуть дома из-за тайфуна
15 августа 2019 09:09
130
Около шестисот тысяч жителей западных регионов Японии получили рекомендации покинуть свои дома в связи с приближением тайфуна "Кросс", сообщил телеканал Эн-эйч-кей.
В основном эти меры касаются префектуры Хиросима, куда, по прогнозам синоптиков, движется тропический шторм. Сейчас скорость ветра в его пределах составляет порядка 35 метров в секунду. Как ожидается, в течение дня на западе страны в ряде префектур может выпасть до 800 мм осадков. Власти предупреждают об угрозах оползней.
Из-за тайфуна японские авиакомпании отменили около семисот внутренних авиарейсов. Также в западных районах нарушено движение железнодорожного транспорта и частично перекрыты участки скоростных магистралей, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
434
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
945
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
531
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
639
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
553
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
464
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
527
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
358
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
538
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
890
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
868
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
805
Мероприятия