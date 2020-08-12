Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков

Акции протеста против насилия со стороны правоохранительных органов проходят в среду во многих городах Белоруссии, передает РБК. Одной из самых распространенных форм стали женские «цепочки солидарности». По информации «Радио Свобода», они состоялись в Минске, Гродно, Гомеле, Витебске и других городах страны.
Наиболее многочисленная женская акция протеста прошла в Минске, сообщает Tut.by
. Колонна женщин прошла по улицам столицы республики, ее участницы возложили цветы к месту гибели демонстранта, который погиб вблизи станции метро «Пушкинская» 10 августа. Акции против насилия в столице Белоруссии прошли сразу в нескольких районах города.
В Могилеве выстроившихся в цепь женщин разогнал ОМОН, нескольких участниц забрали в автобус, остальных вытеснили на другую сторону улицы, уточняет издание.
В Гомеле на акцию протеста вышли около 500 человек, они возложили цветы в память о жертвах насилия на ступени облисполкома, сообщает Telegram-канал NEXTA. В городе Лида участницы женского марша вышли к зданию райисполкома, сообщает Telegram-канал «Белоруссия головного мозга». По его данным, протестующие выходили также в городе Жодино, а также в некоторых сельских поселениях.
Акции протеста продолжаются в городах Белоруссии с вечера 9 августа, когда после окончания голосования на выборах президента были объявлены данные официального экзитпола, по которому Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. По официальным данным МВД, всего в стране за это время правоохранительные органы задержали более 6 тыс. человек.
Власти подавляют протесты с использованием подразделений ОМОН, милиции и внутренних войск. В Минске и других городах неоднократно применялись спецтехника и спецсредства, в том числе водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Силовики неоднократно открывали огонь по демонстрантам патронами с резиновыми пулями.
В среду, 12 августа, пресс-служба МВД Белоруссии сообщила о применении полицейскими огнестрельного оружия в Бресте. Однако позже сообщение было отредактировано и из него убрали слово «огнестрельное». «Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — гласила обновленная версия.
Фото: AP/РБК
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