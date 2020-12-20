Жители Лондона из-за локдауна массово уезжают из города

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Жители Лондона устроили массовый побег из столицы Соединенного Королевства. поводом стало заявление главы британского кабмина Бориса Джонсона о новом локдауне, пишет Daily Mail.

Газета отметила, что сразу после заявления премьера об ужесточении антиковидных мер, тысячи людей хлынули на вокзалы и аэропорты, а на магистралях образовались огромные пробки. Горожане спешили покинуть Лондон до 20 декабря, пока ограничения не вступили в силу.

“Англичане не смогут на Рождество встретиться с родными и друзьями”, - говорил ранее глава правительства. В стране вновь будут закрыть непродовольственные магазины, парикмахерские, спортивные залы. Жителям Британии рекомендовали по возможности не покидать своих домов.