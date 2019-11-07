Житель Индии съел на спор 41 вареное яйцо и умер
7 ноября 2019 15:11
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По данным издания, 42-летний мужчина поспорил с другом, что съест 50 яиц. В случае победы он получил бы 2 тыс. рупий (почти 1,8 тыс. рублей).
Ядав потерял сознание на 42-м яйце. Его срочно доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он умер через несколько часов. Медики установили, что смерть наступила в результате осложнений, вызванных перееданием.
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