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Новости /  В мире  

Житель Индии съел на спор 41 вареное яйцо и умер

7 ноября 2019 15:11
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42-летний мужчина поспорил с другом, что съест 50 яиц.
Житель Индии Субхаш Ядав умер после употребления 41 вареного яйца за раз, сообщает iz.ru со ссылкой на газету Daily Mail.

По данным издания, 42-летний мужчина поспорил с другом, что съест 50 яиц. В случае победы он получил бы 2 тыс. рупий (почти 1,8 тыс. рублей).

Ядав потерял сознание на 42-м яйце. Его срочно доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он умер через несколько часов. Медики установили, что смерть наступила в результате осложнений, вызванных перееданием. 
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