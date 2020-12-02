Женщина выиграла в лотерею, выбирая одни и те же числа 20 лет подряд

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Жительница Австралии выиграла в лотерею более 700 тысяч долларов, выбирая в лотерейных билетах одни и те же числа на протяжении 20 лет, передает РИА Новости. Об этом сообщает сообщает UPI.

Женщина рассказала, что не следила за розыгрышем лотереи и о выигрыше узнала, просканировав свой в билет в магазине.

"Мой покойный муж выбрал эти числа много лет назад. Я не знаю, почему он выбрал именно их, но с тех пор мы играем только на них", - объяснила она.

По словам австралийки, выигранную сумму она намерена разделить с двумя сыновьями и их семьями.

Фото: соцсети