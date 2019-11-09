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Новости /  В мире  

Японкам запретили носить очки на работе

9 ноября 2019 10:44
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Японкам запретили носить очки на работе
Эта новость дала старт новой кампании и сделала популярным хэштег «Очки запрещены». 

Носить на работе очки запретили женщинам в некоторых японских компаниях. Эта новость дала старт новой кампании и сделала популярным хэштег «Очки запрещены». Как стало известно The Washington Post, в соцсетях японки работающие в разных отраслях, рассказывают о своих историях. В их числе портьеотеля, медсестра, стюардессы и официантки.

Судя по проведенному японскими СМИ опросу, по мнению начальства, очки придают женщинам отстраненный вид, скрывают макияж или просто не нравятся боссу. При этом, официальных запретов, основанных на корпоративной этике, нет, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com

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