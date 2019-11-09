Японкам запретили носить очки на работе
9 ноября 2019 10:44
147
Носить на работе очки запретили женщинам в некоторых японских компаниях. Эта новость дала старт новой кампании и сделала популярным хэштег «Очки запрещены». Как стало известно The Washington Post, в соцсетях японки работающие в разных отраслях, рассказывают о своих историях. В их числе портьеотеля, медсестра, стюардессы и официантки.
Судя по проведенному японскими СМИ опросу, по мнению начальства, очки придают женщинам отстраненный вид, скрывают макияж или просто не нравятся боссу. При этом, официальных запретов, основанных на корпоративной этике, нет, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
454
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
595
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
417
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
289
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
368
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
515
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
379
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1414
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2017
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1379
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1675
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1851
Мероприятия