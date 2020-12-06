"Я готов умереть за свою собаку". Американец перед Днём благодарения спас своего пса от медведя

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Житель штата Калифорния Калиб Бэнтхэм спас свою собаку от огромного дикого медведя, передает Лайф. Это произошло за день до празднования Дня благодарения. Мужчина случайно услышал странный шум на улице рядом с домом, где в этот момент играл его питбуль Бадди.

— Я услышал рычание, посмотрел и увидел, что медведь тащит моего пса за голову, — поделился мужчина своими воспоминаниями о случившемся в эфире местной станции CBS.

Он признался, что в тот момент не испытывал страха, единственное, о чём он думал, — как можно быстрее спасти своего питомца.

— Я просто побежал туда, врезался в медведя, схватил его, вцепился в горло и начал бить зверя по морде и глазам, пока он не отпустил Бадди, — уточнил Бэнтхэм.

Стоит отметить, что мужчине сильно повезло, поскольку он не только освободил собаку из пасти хищника, но и сам не пострадал в борьбе с медведем.

Затем Бэнтхэму нужно было срочно найти ветеринара, работающего в ночь перед Днём благодарения. Первое заведение, которое оказалось ближайшим к его дому, было закрыто из-за положительного теста на коронавирус. Однако американец всё-таки нашёл ветклинику, где Бадди срочно прооперировали. Ему вставили в голову специальные скобы и наложили швы, сейчас пёс уже идёт на поправку и очень благодарен хозяину за спасение.

— Если бы это был твой ребёнок, что бы ты сделал? Это мой ребёнок, я готов умереть за свою собаку, — добавил герой истории.

Фото: соцсети