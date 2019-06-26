Взрыв iPad убил человека, теперь Apple вызвали в суд
26 июня 2019 01:35
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В иске говорится, что планшет был «небезопасным по своему прямому назначению». Это связано с «дефектами его конструкции, изготовления и/или отсутствием адекватных предупреждений».
Истцы рассчитывают, что слушание пройдет с участием присяжных. Помимо компенсации за пожар, они требуют оплатить судебные издержки.
В начале 2019 года дочка Бредли Мео, который погиб в арендуемой квартире этого жилого комплекса, подала в суд на Apple. О судьбе ее дела ничего не известно.
Какая именно модель iPad загорелась до сих пор остается загадкой. Также неясно, подвергался ли планшет замене аккумулятора в стороннем сервисном центре.
Apple никогда не отзывала iPad из-за брака батарей. Скорее всего, этот инцидент был разовым несчастным случаем.
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