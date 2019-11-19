Вупи Голдберг рассказала, почему предпочитает жить одна

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"Когда ты решаешь жить с кем-то, ты обязан спрашивать мнение этого человека, слушать его и обсуждать. Я не хочу этого делать. Я не хочу ни с кем делить деньги. Я знаю, что это ужасно, но я не хочу", - пояснила 64-летняя актриса.Голдберг, которая трижды была замужем, уточнила, что ей вполне хватает общества 20-летнего кота Оливера.Издание цитирует интервью Голдберг New York Times 2016 года: "Я гораздо счастливее сама по себе. Я могу проводить с кем-то столько времени, сколько я хочу, но я не хочу, чтобы кто-то жил в моем доме".Фото: Кадр из фильма "Привидение"