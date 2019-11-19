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Новости /  В мире  

Вупи Голдберг рассказала, почему предпочитает жить одна

19 ноября 2019 22:56
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Актриса Вупи Голдберг предпочитает жить одна, поскольку не любит обязательства, сообщает РИА Новости со ссылкой на USA Today.

"Когда ты решаешь жить с кем-то, ты обязан спрашивать мнение этого человека, слушать его и обсуждать. Я не хочу этого делать. Я не хочу ни с кем делить деньги. Я знаю, что это ужасно, но я не хочу", - пояснила 64-летняя актриса.
Голдберг, которая трижды была замужем, уточнила, что ей вполне хватает общества 20-летнего кота Оливера.

Издание цитирует интервью Голдберг New York Times 2016 года: "Я гораздо счастливее сама по себе. Я могу проводить с кем-то столько времени, сколько я хочу, но я не хочу, чтобы кто-то жил в моем доме". 



Фото:   Кадр из фильма "Привидение"
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