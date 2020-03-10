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В обоих случаях больным сделали трансплантацию донорского костного мозга.
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Новости /  В мире  

Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ

10 марта 2020 21:17
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В обоих случаях больным сделали трансплантацию донорского костного мозга.
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, передает РИА Новости. Об этом говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.

В обоих случаях больным сделали трансплантацию донорского костного мозга. Первый человек — "берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун — вылечился 13 лет назад.

Второго называют "лондонским пациентом". У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови, заявили авторы исследования во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета. Имя пациента не разглашается.

В свою очередь, газета New York Times пишет, что им стал 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию. 
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