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Новости /  В мире  

"Всем на тебя плевать". Россиянка рассказала, как села в тюрьму в Таиланде

29 ноября 2019 21:45
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За закрытие дела в досудебном порядке местные полицейские требуют больше миллиона рублей, но гарантий не дают.
Россиянка рассказала Лайфу, как села в тюрьму в Таиланде. Валентина Андреева из Санкт-Петербурга, которая сейчас ждёт суда в Таиланде по делу о купленных "наркотиках", поняла, что её дело может затянуться не на один месяц, передает life.ru.

— Меня попросили в очередной раз отметиться. Как всегда ничего не объясняют. Только что звонила консулу. Консул разводит руками. Непонятно, когда меня депортируют в Россию. Мне сказали, что мне нужно отметиться ещё пять-шесть раз. То есть это может затянуться месяца на два, — рассказала девушка.

Девушке грозит реальный срок за покупку запрещённого в Таиланде препарата Alprazolam. По словам Валентины, препараты ей продали в качестве обычного обезболивающего. Россиянка два дня провела в тюрьме в жутких условиях. После её выпустили под залог.

Валентина обратилась к согражданам с призывом быть осторожнее, когда они путешествуют в других странах. По её словам, даже ни в чём не повинный человек может стать жертвой чужих законов.

— Ты чувствуешь, что всем на тебя плевать. Ты полностью беспомощен, ты ничего не можешь, — рассказала девушка.

Местные власти предлагают не доводить дело до суда и закрыть его. За услугу требуют 1,2 миллиона рублей. Но гарантий, что россиянка действительно избежит суда, "стражи порядка" не дают. 


Фото из открытых источников
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