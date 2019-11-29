"Всем на тебя плевать". Россиянка рассказала, как села в тюрьму в Таиланде
29 ноября 2019 21:45
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— Меня попросили в очередной раз отметиться. Как всегда ничего не объясняют. Только что звонила консулу. Консул разводит руками. Непонятно, когда меня депортируют в Россию. Мне сказали, что мне нужно отметиться ещё пять-шесть раз. То есть это может затянуться месяца на два, — рассказала девушка.
Девушке грозит реальный срок за покупку запрещённого в Таиланде препарата Alprazolam. По словам Валентины, препараты ей продали в качестве обычного обезболивающего. Россиянка два дня провела в тюрьме в жутких условиях. После её выпустили под залог.
Валентина обратилась к согражданам с призывом быть осторожнее, когда они путешествуют в других странах. По её словам, даже ни в чём не повинный человек может стать жертвой чужих законов.
— Ты чувствуешь, что всем на тебя плевать. Ты полностью беспомощен, ты ничего не можешь, — рассказала девушка.
Местные власти предлагают не доводить дело до суда и закрыть его. За услугу требуют 1,2 миллиона рублей. Но гарантий, что россиянка действительно избежит суда, "стражи порядка" не дают.
Фото из открытых источников
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