Впервые в истории победителем World Cheese Awards стал американский сыр: Франция потрясена
3 ноября 2019 21:33
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На этом мероприятии было представлено 3.804 видов сыров, созданных специалистами из 42 стран мира, пишет в воскресенье, 27 октября, газета The New York Post.
Второе место в этом престижном конкурсе досталось британскому чеддеру, а родина сыров и лидер высокой кулинарии Франция оказалась лишь на восьмом месте.
Французы привезли на этот фестиваль свой лучший продукт – мягкий сыр из Бургундии под названием Epoisses. Свое малопочетное восьмое место он разделил со швейцарским сыром Gruyere.
Французская пресса посвятила множество статей этому "национальному фиаско", говорится в данной заметке.
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