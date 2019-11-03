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Новости /  В мире  

Впервые в истории победителем World Cheese Awards стал американский сыр: Франция потрясена

3 ноября 2019 21:33
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Второе место в этом престижном конкурсе досталось британскому чеддеру, а родина сыров и лидер высокой кулинарии Франция оказалась лишь на восьмом месте.
Сыр под названием Rogue River Blue, произведенный на одной из молочных ферм штата Орегон, признан лучшим сыром в мире на состоявшемся в итальянском городе Бергамо международном фестивале World Cheese Awards, передает newsru.co.il.

На этом мероприятии было представлено 3.804 видов сыров, созданных специалистами из 42 стран мира, пишет в воскресенье, 27 октября, газета The New York Post.

Второе место в этом престижном конкурсе досталось британскому чеддеру, а родина сыров и лидер высокой кулинарии Франция оказалась лишь на восьмом месте.

Французы привезли на этот фестиваль свой лучший продукт – мягкий сыр из Бургундии под названием Epoisses. Свое малопочетное восьмое место он разделил со швейцарским сыром Gruyere.

Французская пресса посвятила множество статей этому "национальному фиаско", говорится в данной заметке. 
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