Военные США испытали российский танк Т-80
16 ноября 2019 16:14
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Военные бронетанковой бригады США Greywolf испытали российский танк Т-80У, передает life.ru. Видео опубликовано в твиттере подразделения.
Манёвры проходили на территории Южной Кореи, которая на 2017 год располагала 80 такими танками.
Т-80У — основной боевой танк семейства Т-80. Боевая машина используется с 1985 года. Кроме России и Южной Кореи она эксплуатируется военнослужащими Кипра.
Манёвры проходили на территории Южной Кореи, которая на 2017 год располагала 80 такими танками.
Т-80У — основной боевой танк семейства Т-80. Боевая машина используется с 1985 года. Кроме России и Южной Кореи она эксплуатируется военнослужащими Кипра.
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