Военные США испытали российский танк Т-80

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Манёвры проходили на территории Южной Кореи, которая на 2017 год располагала 80 такими танками.Т-80У — основной боевой танк семейства Т-80. Боевая машина используется с 1985 года. Кроме России и Южной Кореи она эксплуатируется военнослужащими Кипра.