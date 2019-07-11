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Новости /  В мире  

Водитель выжил после столкновения с кактусом-гигантом, но ему грозит тюрьма

11 июля 2019 23:25
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За повреждение особо охраняемого вида кактуса мужчина может отправиться в тюрьму на 25 лет.
Водитель из американского штата Аризона чудом остался жив после того, как гигантский кактус пробил лобовое стекло его автомобиля, передает life.ru со ссылкой на Fox News.


Инцидент произошёл в сpeду, 10 июля. По словам заместителя шерифа округа Пима, водитель, личность которого не разглашается, проезжал мимо города Тусон, расположенного в пустыне Сонора, когда врезался на чёрном Infiniti G35 в огромный кактус caгуapo.

При ударе от кактуса откололась часть, которая пробила стекло и частично оказалась внутри салона машины. При этом водитель чудесным образом избежал травм.

Согласно предварительной информации, в момент ДТП мужчина выглядел дeзopиeнтиpoвaнным и, вероятно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Правонарушитель был задержан. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения за повреждение особо охраняемого вида растений. В связи с активной вырубкой дикорастущих кактусов в штате Аризона был принят закон, согласно которому каждый гражданин, который срубит или иным способом повредит caгуapo, может отправиться в тюрьму на срок до 25 лет.

Самый большой кактус в мире — сагуаро, или карнегия гигантская — вырастает до 15–20 метров, а продолжительность его жизни составляет около 250 лет. Символ штата Аризона растёт очень медленно и за 20 лет может прибавить в высоте лишь 1–1,5 метра.

Сагуаро является реликтом пустыни Сонора, которая располагается на границе США с Мексикой. Сагуаро можно отнести к исчезающим видам растений. В связи с этим кактус находится под охраной государства.


Фото:   pixabay.com
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