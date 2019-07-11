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Инцидент произошёл в сpeду, 10 июля. По словам заместителя шерифа округа Пима, водитель, личность которого не разглашается, проезжал мимо города Тусон, расположенного в пустыне Сонора, когда врезался на чёрном Infiniti G35 в огромный кактус caгуapo.При ударе от кактуса откололась часть, которая пробила стекло и частично оказалась внутри салона машины. При этом водитель чудесным образом избежал травм.Согласно предварительной информации, в момент ДТП мужчина выглядел дeзopиeнтиpoвaнным и, вероятно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Правонарушитель был задержан. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения за повреждение особо охраняемого вида растений. В связи с активной вырубкой дикорастущих кактусов в штате Аризона был принят закон, согласно которому каждый гражданин, который срубит или иным способом повредит caгуapo, может отправиться в тюрьму на срок до 25 лет.Самый большой кактус в мире — сагуаро, или карнегия гигантская — вырастает до 15–20 метров, а продолжительность его жизни составляет около 250 лет. Символ штата Аризона растёт очень медленно и за 20 лет может прибавить в высоте лишь 1–1,5 метра.Сагуаро является реликтом пустыни Сонора, которая располагается на границе США с Мексикой. Сагуаро можно отнести к исчезающим видам растений. В связи с этим кактус находится под охраной государства.Фото: pixabay.com