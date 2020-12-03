Власти Таиланда в ближайший год планируют отказаться от массового туризма

84

Правительство Таиланда рассматривает возможность временного отказа от массового туризма и увеличения средних расходов на душу населения для восстановления туристической отрасли после пандемии коронавируса, передает ТАСС. Об этом заявил глава Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн.

По его словам, королевству необходимо обновить свою туристическую отрасль в период после пандемии коронавируса, а также увеличить средние расходы на душу населения на 30%. "Больше никакого массового туризма", - цитирует в четверг чиновника газета Bangkok Post. - Когда отрасль снова встанет на ноги, Таиланд <...> должен быть привлекательным местом, это означает, что мы обеспечим безопасность и гигиену". Власти рассчитывают в следующем году принять порядка 8 млн туристов.

Внутренний туризмИсточник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что причина смерти на текущий момент не установлена

Супасорн отметил, что снижение покупательной способности наблюдалось в Таиланде еще до пандемии, поскольку средние расходы международных туристов снизились с 50 тыс. до 47 тыс. батов (с $1 655 до $1 555). В 2021 году ТАТ займется разработкой инициатив, которые смогут увеличить этот показатель до 62 тыс. батов ($2 052) в следующие два года. Между тем расходы внутри страны должны быть также увеличены с 4,7 тыс. до 5 тыс. батов (с $155 до $165). TAT ожидает, что в 2022 году поступления от внутреннего туризма превысят зафиксированные в 2019 году 1,1 трлн батов ($36,4 млрд по нынешнему курсу) и достигнут 1,2 трлн батов ($39,7 млрд).

Чиновник считает, что таиландский туризм смог очень быстро прийти в норму после минувших кризисов. Этот раз не станет исключением, однако очередная волна коронавируса будет по-прежнему мешать туристической деятельности, добавил он. Глава ТАТ констатировал, что, хотя за последние пару месяцев правительство ослабило ограничения на въезд для некоторых групп иностранцев, в Таиланд в октябре прибыли 1 200 человек. Данный показатель намного меньше, чем 3 млн путешественников в месяц до вспышки.

Согласно опросу, проведенному 29 зарубежными офисами ТАТ, туристы заявили, что, скорее всего, отправятся путешествовать лишь к следующему лету, когда эпидемиологическая ситуация улучшится. Некоторые из них хотят совершить дальние поездки после продолжительного монотонного периода изоляции.

Индустрия туризма теперь должна в долгосрочной перспективе полагаться на внутренний рынок, уверен Супасорн. Местный рынок прошел самую низкую точку в апреле и мае, когда средняя заполняемость отелей упала до 2% и 3% соответственно. Чтобы избежать потерь, каждая гостиница должна быть заполнена не менее чем на 28%. Кампания внутреннего стимулирования, начавшаяся в июле, помогла поднять этот показатель до 27% в сентябре и 34% в октябре.

Между тем в королевстве есть много направлений, которые не могут получить достаточно прибыли, поскольку в значительной степени зависят от международного рынка. В первую очередь речь идет об острове Пхукет. За первые 10 месяцев этого года было совершено 65 млн поездок внутри страны. В октябре этот показатель достиг пика и составил 15 млн.

Массовый туризм

Согласно ожиданиям министерства финансов, туристической индустрии, на которую приходится 12% ВВП Таиланда, потребуется не менее четырех лет, чтобы восстановиться до уровня, предшествующего пандемии. В то время как аналитические центры прогнозируют, что экономика Таиланда полностью восстановится в течение следующих двух лет, возрождение туристического сектора затянется до 2024 года.

Министр финансов Акхом Темпиттайапайсит прогнозирует, что в 2021 году число иностранных туристов вырастет до 8 млн, а в 2022, 2023 и 2024 годах - до 16, 32 и 40 млн соответственно. По его мнению, если пандемию удастся контролировать, темпы восстановления численности прибывающих в страну иностранцев могут быть более быстрыми.

По данным министерства туризма и спорта страны, по состоянию на 30 октября число прибывших с начала года иностранцев составило 6,7 млн. Этот показатель значительно ниже, чем почти 40 млн туристов, зарегистрированных по итогам 2019 года, которые принесли доход Таиланду в размере почти 2 трлн батов ($66,2 млрд по нынешнему курсу). В период с апреля по сентябрь этого года в Таиланде не было зарегистрировано ни одного иностранного туриста из-за строгих мер по сдерживанию вспышки коронавируса.

В национальном совете по экономическому и социальному развитию ожидают, что ВВП Таиланда вырастет на 4-4,5% в 2021 году при условии прибытия 8 млн иностранных туристов. Примечательно, что министр туризма Пипат Ратчакитпракан недавно заявил, что королевство будет закрыто для массового туризма как минимум до второго квартала 2021 года.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве превысило 4 тыс., вылечились более 3,8 тыс. человек, умерли 60 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии продлен в стране до 15 января 2021 года.

Фото: EPA-EFE/DIEGO AZUBEL/ТАСС