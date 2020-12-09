Власти Индии назвали возможную причину вспышки загадочной болезни в Индии

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Свинец и никель, которые нашли в воде индийского города Элуру, могут быть причиной вспышки неизвестной болезни, ставшей причиной госпитализации сотни местных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти страны.

Полная информация о произошедшем станет доступна только после завершения всех исследований, которые проводят профильные ведомства, но отравление свинцом пока является приоритетной версией.

5 декабря в больницы города Элуру начали поступать люди с симптомами острого отравления - пеной у рта, тошнотой, головной болью, тремором и потерей сознания. Накануне число заболевших превысило 800 человек. Один из пациентов умер. По данным местного минздрава, заболевание пока не вышло за пределы штата Андхра-Прадеш.

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