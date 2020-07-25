Власти Чикаго убрали памятник Колумбу, ставший причиной протестов

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В прошлую пятницу большая группа людей, протестующих против расизма, собралась в Грант-Парке, где расположен монумент. Сообщалось, что протестующие бросали в стражей порядка разные предметы, те в свою очередь применили в отношении участников акции дубинки. Были задержаны 12 человек, кроме того, пострадали около 18 сотрудников полиции.Согласно Chicago-Sun Times, впоследствии мэр призвала убрать памятник.По данным издания, статуя была убрана в пятницу около 3.00 по местному времени (11.00 мск).Как сообщает телеканал NBC Chicago, другой памятник Колумбу, расположенный в чикагском районе Маленькая Италия, также был удален."Власти города Чикаго - в соответствии с распоряжением мэра Лайтфут - временно убрали статуи Христофора Колумба в Грант-Парке и парке Арриго до дальнейшего уведомления... Данная мера связана со стремлением обеспечить общественную безопасность и сохранить безопасные условия для инклюзивного и демократического общественного диалога о символах нашего города", - приводит телеканал заявление офиса мэра.По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.Фото: REUTERS / Kamil Krzaczynski / РИА Новости