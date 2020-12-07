Вирусолог назвал вероятную причину вспышки неизвестного заболевания в Индии

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Причиной массовой вспышки неизвестного заболевания в Индии, скорее всего, стали хлорорганические пестициды, рассказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в понедельник, 7 декабря.

В минувшие выходные в городе Элуру на юге Индии произошла вспышка неизвестного заболевания. Один человек погиб, еще более 350 госпитализировали. Пострадавшие жаловались на головокружение, эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь. В настоящее время из больниц уже выписали более 180 пациентов.

«Думаю с воздуха распыляли какие-нибудь пестициды, они могли попасть в питьевую воду, и местные жители дружно ее выпили. Это очень похоже на хлорорганические соединения, все симптомы. Типичное пестицидное отравление», — сказал Павел Волчков.

Он допустил, что в индийских регионах культура обращения с такой опасной химией могла оказаться не на высоте.

В свою очередь, представители местных органов здравоохранения сообщили, что возбудитель болезни не выявлен. На экспертизу уже направлены образцы воды, продуктов питания и крови пациентов.

При этом в ведомстве уточнили, что подобное массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или в связи с употреблением в пищу некачественных продуктов.

Фото: ТАСС/ZUMA Wire/David Talukdar/ИЗВЕСТИЯ