Великобритания официально покинула Евросоюз

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До конца 2020 года реальных изменений не предвидится. Перед Соединённым Королевством стоит ряд задач, касающихся будущей политики. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется договориться со странами ЕС о тесном сотрудничестве в ряде сфер, в том числе заключить соглашение о свободной торговле, безопасности и разведке.Также Великобритании предстоит разработать новую иммиграционную политику и начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС. В случае самого плохого сценария, если переговоры провалятся, возможен дефицит европейских товаров, рост цен и введение тарифов ВТО. Однако представители Великобритании и Евросоюза нацелены на плодотворное сотрудничество.Великобритания стала членом Европейского экономического сообщества 1 января 1973 года. Тем не менее королевство стремилось сохранить максимальную самостоятельность в значимых экономических и политических вопросах. Впервые речь о Брексите зашла в 2016 году, 23 июня состоялся референдум, на котором 51,9% британцев проголосовали за выход из ЕС. Занимавший тогда пост премьер-министра Дэвид Кэмерон подал в отставку и передал свои полномочия Терезе Мэй.16 марта 2017 года королева Елизавета II дала добро на запуск процедуры Брексита, а 29 марта Тереза Мэй подписала официальное письмо на имя главы Евросовета Дональда Туска, которым она уведомила Брюссель о запуске процедуры по выходу страны из ЕС. Переговоры по Брекситу между Великобританией и Евросоюзом официально начались в июне 2017 года и продолжались больше года. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако голосование несколько раз проваливалось в парламенте.15 января 2019 года палата общин Великобритании проголосовала против соглашения о выходе из ЕС, предложенного правительством Мэй. 16 января правительство Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте, премьер-министр заявила, что выполнит волю народа и осуществит Брексит, тем не менее стало известно, что сделка переносится на 2020 год.24 мая после безуспешных попыток переубедить законодателей Тереза Мэй объявила о своей отставке. 23 июля 2019 года её сменил на посту премьер-министра Борис Джонсон. Он пригрозил, что в том случае, если народные избранники проголосуют за отсрочку выхода страны из Евросоюза, придётся провести внеочередные выборы в парламент. Политик неоднократно сообщал о твёрдом намерении завершить Брексит 31 октября — с соглашением или без него. 17 октября саммит глав ЕС одобрил новую сделку по Брекситу. 13 декабря Консервативная партия под руководством премьер-министра победила на досрочных выборах в парламент. Она получила большинство в палате общин и открыла для Джонсона двери к выходу страны из ЕС по его сценарию. Глава кабмина сразу объявил о намерении осуществить Брексит к 31 января 2020 года безо всяких "но", "если" и "может быть". 9 января билль о Брексите утвердила палата общин, а 22 января этот закон был утверждён в парламенте окончательно.Фото: ok.ru