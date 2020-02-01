Я нашел ошибку
Главные новости: 
Теперь Соединённому Королевству предстоит решить ряд политических вопросов и заключить соглашения в сфере торговли, разведки, безопасности.
Великобритания официально покинула Евросоюз
В ведомстве напомнили также, что ранее МВД предлагало внести аналогичные поправки в действующий КоАП.
В Минюсте назвали МВД автором предложений о повышении штрафов за нарушение ПДД
Около 1000 лыжников из 48 регионов России, 55 городов и 5 стран.
Лыжный марафон «Сокольи горы - 2020» привлёк рекордное количество участников
На подъезде к ОЭЗ Тольятти идет строительство транспортных развязок
На подъезде к ОЭЗ «Тольятти» идет строительство транспортных развязок
В Самарской области из-за тумана объявлен жёлтый уровень опасности
В Самарской области из-за тумана объявлен жёлтый уровень опасности
Мы живем в особом городе с удивительной историей: волонтеры о присвоение Самаре статуса Город трудовой доблести
“Мы живем в особом городе с удивительной историей": волонтеры о присвоение Самаре статуса "Город трудовой доблести"
Соболев попрощался с болельщиками Крыльев Советов
Соболев попрощался с болельщиками "Крыльев Советов"
«Единая Россия» просит Минтруд защитить права блокадницы из Санкт-Петербурга
сегодня  Суббота, 1 февраля, 15:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/02:
USD 63.14
0.1
EUR 69.6
0.18
Новости /  В мире  

Великобритания официально покинула Евросоюз

1 февраля 2020 14:44
42
Теперь Соединённому Королевству предстоит решить ряд политических вопросов и заключить соглашения в сфере торговли, разведки, безопасности.
Ровно в 23:00 31 января (02:00 мск 1 февраля) Великобритания покинула Евросоюз, осуществив Брексит, передает life.ru. Это произошло спустя три года после референдума, на котором 51,89% жителей страны проголосовали за выход из ЕС.

До конца 2020 года реальных изменений не предвидится. Перед Соединённым Королевством стоит ряд задач, касающихся будущей политики. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется договориться со странами ЕС о тесном сотрудничестве в ряде сфер, в том числе заключить соглашение о свободной торговле, безопасности и разведке.

Также Великобритании предстоит разработать новую иммиграционную политику и начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС. В случае самого плохого сценария, если переговоры провалятся, возможен дефицит европейских товаров, рост цен и введение тарифов ВТО. Однако представители Великобритании и Евросоюза нацелены на плодотворное сотрудничество.

Великобритания стала членом Европейского экономического сообщества 1 января 1973 года. Тем не менее королевство стремилось сохранить максимальную самостоятельность в значимых экономических и политических вопросах. Впервые речь о Брексите зашла в 2016 году, 23 июня состоялся референдум, на котором 51,9% британцев проголосовали за выход из ЕС. Занимавший тогда пост премьер-министра Дэвид Кэмерон подал в отставку и передал свои полномочия Терезе Мэй.

16 марта 2017 года королева Елизавета II дала добро на запуск процедуры Брексита, а 29 марта Тереза Мэй подписала официальное письмо на имя главы Евросовета Дональда Туска, которым она уведомила Брюссель о запуске процедуры по выходу страны из ЕС. Переговоры по Брекситу между Великобританией и Евросоюзом официально начались в июне 2017 года и продолжались больше года. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако голосование несколько раз проваливалось в парламенте.

15 января 2019 года палата общин Великобритании проголосовала против соглашения о выходе из ЕС, предложенного правительством Мэй. 16 января правительство Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте, премьер-министр заявила, что выполнит волю народа и осуществит Брексит, тем не менее стало известно, что сделка переносится на 2020 год.

24 мая после безуспешных попыток переубедить законодателей Тереза Мэй объявила о своей отставке. 23 июля 2019 года её сменил на посту премьер-министра Борис Джонсон. Он пригрозил, что в том случае, если народные избранники проголосуют за отсрочку выхода страны из Евросоюза, придётся провести внеочередные выборы в парламент. Политик неоднократно сообщал о твёрдом намерении завершить Брексит 31 октября — с соглашением или без него. 17 октября саммит глав ЕС одобрил новую сделку по Брекситу. 13 декабря Консервативная партия под руководством премьер-министра победила на досрочных выборах в парламент. Она получила большинство в палате общин и открыла для Джонсона двери к выходу страны из ЕС по его сценарию. Глава кабмина сразу объявил о намерении осуществить Брексит к 31 января 2020 года безо всяких "но", "если" и "может быть". 9 января билль о Брексите утвердила палата общин, а 22 января этот закон был утверждён в парламенте окончательно. 



Фото:   ok.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
509
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2083
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
787
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1749
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1404
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
982
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1003
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1471
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1537
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1816
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2934
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3496
Весь список

Мероприятия
Лыжный марафон «Сокольи горы - 2020» привлёк рекордное количество участников
Мужской хор «Оптина Пустынь» выступит в Самарской филармонии
Самара танцует рок-н-ролл!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные