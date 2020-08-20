Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

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"Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вакцины от [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 и поздравил нашу страну с завершением процедуры государственной регистрации препарата", - говорится в опубликованном на сайте посольства документе. "Чжун Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина является безопасной, и выразил надежду на успешное завершение ее клинических испытаний", - указывается в сообщении.В посольстве добавили, что академик также отметил, "что российские и китайские специалисты активно сотрудничают по вопросам, связанным с научными аспектами работы над вакциной".Как указывается в сообщении диппредставительства, 19 августа сотрудники посольства РФ в КНР приняли участие в онлайн-брифинге с участием китайского эпидемиолога. Мероприятие было организовано протокольным департаментом МИД КНР и посвящено актуальным вопросам профилактики и борьбы с пандемией коронавируса.Российские дипломаты от имени посла РФ в КНР Андрея Денисова поздравили Чжун Наньшаня с его награждением орденом Республики за вклад в борьбу с пандемией. Сотрудники посольства также передали в адрес академика и его коллег поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня медицинского работника, который отмечается в Китае 19 августа.