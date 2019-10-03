Вечно молодое кабаре "Мулен Руж" в Париже отмечает 130-летие
3 октября 2019 21:10
104
Открытие состоялось шестого октября. Кабаре сразу стало модным, здесь собирались представители среднего класса, аристократы и люди искусства. Среди известных посетителей — Пабло Пикассо, Оскар Уайльд. Первых звезд нового кабаре изображал на своих плакатах Тулуз-Лотрек.
В 1893 году именно в "Мулен Руж" одна из танцовщиц впервые разделась на сцене, так появился стриптиз. В 1915 году деревянная мельница сгорела, но в 1921 году кабаре открылось вновь.
Здесь пели знаменитые шансонье, среди которых Шарль Азнавур, показывали модное кино. Сейчас в зале, рассчитанном на 850 человек, идет шоу "Феерия" с роскошными декорациями и костюмами. И, конечно, туристы со всего мира приходят сюда, чтобы посмотреть знаменитый французский канкан.
Фото: pixabay
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
225
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
271
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
491
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
492
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
660
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
476
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1215
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
865
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1126
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1313
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
736
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2597
Мероприятия