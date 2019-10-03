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Новости /  В мире  

Вечно молодое кабаре "Мулен Руж" в Париже отмечает 130-летие

3 октября 2019 21:10
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Кабаре
Кабаре "Мулен Руж" ("Красная мельница") на бульваре Клиши построили в 1889 году. Красные крылья деревянной мельницы намекали на квартал красных фонарей, в котором расположилось новое заведение, передает РИА Новости.

Открытие состоялось шестого октября. Кабаре сразу стало модным, здесь собирались представители среднего класса, аристократы и люди искусства. Среди известных посетителей — Пабло Пикассо, Оскар Уайльд. Первых звезд нового кабаре изображал на своих плакатах Тулуз-Лотрек.

В 1893 году именно в "Мулен Руж" одна из танцовщиц впервые разделась на сцене, так появился стриптиз. В 1915 году деревянная мельница сгорела, но в 1921 году кабаре открылось вновь.

Здесь пели знаменитые шансонье, среди которых Шарль Азнавур, показывали модное кино. Сейчас в зале, рассчитанном на 850 человек, идет шоу "Феерия" с роскошными декорациями и костюмами. И, конечно, туристы со всего мира приходят сюда, чтобы посмотреть знаменитый французский канкан. 


Фото:   pixabay
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