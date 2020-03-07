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Новости /  В мире  

Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram

7 марта 2020 17:14
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Лорен Пауэлл Джобс поучаствовала в первом раунде ICO TON, тогда минимальная сумма инвестиций составляла $5 млн, по информации источников Block TV.
Вдова одного из создателей корпорации Apple Стива Джобса, Лорен Пауэлл Джобс, участвовала в первом раунде ICO Telegram Open Network, передает РБК. Об этом сообщил близкий к проекту источник Block TV. По информации издания, Лорен Пауэлл вложила в проект как минимум $5 млн.

Ранее стало известно, что в блокчейн-платформу Павла Дурова вложились структуры Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева и бывшего министра Михаила Абызова. Об этом стало известно из ранее неопубликованного отчета Стивена Маккеона. Он проводил анализ работы блокчейн-проекта в рамках разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В общей сложности на разработку TON было привлечено $1,7 млрд. Запуск основной сети криптовалюты должен был состояться в середине осени. Однако он был отложен на 30 апреля из-за того, что SEC подала на Telegram в федеральный суд Манхэттена, обвинив компаний в незаконном распространении ценных бумаг.


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