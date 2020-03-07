Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram

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Ранее стало известно, что в блокчейн-платформу Павла Дурова вложились структуры Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева и бывшего министра Михаила Абызова. Об этом стало известно из ранее неопубликованного отчета Стивена Маккеона. Он проводил анализ работы блокчейн-проекта в рамках разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).В общей сложности на разработку TON было привлечено $1,7 млрд. Запуск основной сети криптовалюты должен был состояться в середине осени. Однако он был отложен на 30 апреля из-за того, что SEC подала на Telegram в федеральный суд Манхэттена, обвинив компаний в незаконном распространении ценных бумаг.