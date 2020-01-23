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Новости /  В мире  

Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

23 января 2020 23:56
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Эксперты ранее предупреждали, что реализовать подобное правило на практике будет затруднительно.
Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма», передает РБК. Въезд будет затруднен для женщин, которые рассчитывают родить на территории Соединенных Штатов, чтобы их ребенок автоматически стал гражданином этой страны, сообщает Time.

Выявлять женщин, рассчитывающих родить в США, будут сотрудники консульств, которые отвечают за выдачу въездных разрешений. Исключение будет делаться для тех, кто рассчитывает отправится в Соединенные Штаты рожать по медицинским показателям. Однако женщина должна будет подтвердить, что у нее есть для этого достаточно финансовых средств.

В заявлении Белого дома, посвященном изменению миграционных правил, говорится, что будет ужесточена выдача виз типа B1/B2. Эти визы охватывают краткосрочные деловые, развлекательные поездки и поездки с целью получения медицинской помощи. Это решение в Белом доме объясняют необходимостью повышения национальной безопасности и экономией денег налогоплательщиков. «Индустрия «родильного туризма» угрожает перегрузить ценные больничные ресурсы и зачастую связана с преступной деятельностью. Закрытие этой иммиграционной лазейки позволит бороться с этими злоупотреблениями и в конечном счете защитить Соединенные Штаты от угроз национальной безопасности, создаваемых «родильным туризмом». Это также защитит американских налогоплательщиков от растрачивания их с трудом заработанных долларов на финансирование прямых и косвенных расходов, связанных с «родильным туризмом», — говорится в заявлении.

Как отмечает Time, президент США Дональд Трамп давно выступал за введение новых правил, однако скептики указывали, что в реальности сотрудники консульств столкнутся с рядом проблем. Непонятно, как они будут определять, беременна женщина или нет: задавать подобные вопросы во время собеседования они не имеют права. Если же женщина действительно беременна, то неясно, как понять, едет ли она в США именно для родов. Напрямую запрета выдавать визы беременным нет.

По данным американского Центра миграционных исследований, каждый год в США рожают более 30 тыс. женщин, которые приезжают в страну по туристическим визам, указывала Washington Post. Существуют также компании, которые организуют подобные туры, в том числе из России.

Как ранее заявила изданию BuzzFeed аналитик Института миграционной политики Сара Пирс, нововведение является скорее попыткой американских властей объяснить, что въезд в США усложняется. По ее словам, если бы в Вашингтоне действительно хотели бороться с «родильным туризмом», то в первую очередь боролись с организациями, которые занимаются подобным бизнесом.



Фото:    соцсети


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