Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США
23 января 2020 23:56
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Выявлять женщин, рассчитывающих родить в США, будут сотрудники консульств, которые отвечают за выдачу въездных разрешений. Исключение будет делаться для тех, кто рассчитывает отправится в Соединенные Штаты рожать по медицинским показателям. Однако женщина должна будет подтвердить, что у нее есть для этого достаточно финансовых средств.
В заявлении Белого дома, посвященном изменению миграционных правил, говорится, что будет ужесточена выдача виз типа B1/B2. Эти визы охватывают краткосрочные деловые, развлекательные поездки и поездки с целью получения медицинской помощи. Это решение в Белом доме объясняют необходимостью повышения национальной безопасности и экономией денег налогоплательщиков. «Индустрия «родильного туризма» угрожает перегрузить ценные больничные ресурсы и зачастую связана с преступной деятельностью. Закрытие этой иммиграционной лазейки позволит бороться с этими злоупотреблениями и в конечном счете защитить Соединенные Штаты от угроз национальной безопасности, создаваемых «родильным туризмом». Это также защитит американских налогоплательщиков от растрачивания их с трудом заработанных долларов на финансирование прямых и косвенных расходов, связанных с «родильным туризмом», — говорится в заявлении.
Как отмечает Time, президент США Дональд Трамп давно выступал за введение новых правил, однако скептики указывали, что в реальности сотрудники консульств столкнутся с рядом проблем. Непонятно, как они будут определять, беременна женщина или нет: задавать подобные вопросы во время собеседования они не имеют права. Если же женщина действительно беременна, то неясно, как понять, едет ли она в США именно для родов. Напрямую запрета выдавать визы беременным нет.
По данным американского Центра миграционных исследований, каждый год в США рожают более 30 тыс. женщин, которые приезжают в страну по туристическим визам, указывала Washington Post. Существуют также компании, которые организуют подобные туры, в том числе из России.
Как ранее заявила изданию BuzzFeed аналитик Института миграционной политики Сара Пирс, нововведение является скорее попыткой американских властей объяснить, что въезд в США усложняется. По ее словам, если бы в Вашингтоне действительно хотели бороться с «родильным туризмом», то в первую очередь боролись с организациями, которые занимаются подобным бизнесом.
Фото: соцсети
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