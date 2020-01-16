В аэропорту Хельсинки оборудовали туалеты для животных
16 января 2020 23:13
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Уборные для собак оборудовали в двух зонах аэропорта: на улице перед терминалом и в душевой комнате в зоне, откуда совершаются рейсы за пределы шенгенской зоны.
Туалеты спроектированы в соответствии с потребностями собак, но посещать их могут и другие животные. Сами уборные представляют собой небольшие подиумы, покрытые искусственной травой.
Фото: Аэропорт Хельсинки
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