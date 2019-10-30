В Зимбабве 11-летняя девочка оседлала крокодила и выколола ему глаза, чтобы спасти подругу
30 октября 2019 17:05
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Отмечается, что инцидент произошёл на прошлой неделе, когда девочка Латойя Мувани вместе с друзьями плавала в ручье в деревне Синдерела. Именно там на неё напал крокодил. Рептилия схватила её за руку и ногу и потащила под воду.
Свидетельницей этого стала Ребекка Мункомбве, ученица шестого класса в местной школе. Увидев, что её подруга Латойя пытается удержаться на поверхности воды, в то время как крокодил с силой тащил её дальше по реке, Ребекка решила действовать в одиночку.
Она быстро погрузилась в воду, обнаружив, что Латойю крепко держит за обе конечности большая рептилия. Тогда Ребекка оседлала крокодила и начала наносить удары, чтобы выколоть крокодилу глаза. Продолжала это до тех пор, пока хищник не ослабил хватку, разжал челюсти и отпустил Латойю. Та отделалась лёгкими травмами.
Что касается Ребекки, то местные жители уже присвоили ей прозвище Гроза крокодилов, а власти поблагодарили спасительницу за проявленные смекалку, отвагу и героизм.
Фото: Pixabay
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