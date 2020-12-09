В Южной Корее подтвердили новую вспышку птичьего гриппа среди домашней птицы

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Власти Республики Корея подтвердили в среду новую, шестую по счету вспышку высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы, передает ТАСС. По данным министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития, вирус штамма H5N8 обнаружен на утиной ферме в городе Начжу провинции Чолла-Намдо на юго-западе страны.

28 ноября власти страны подтвердили первую в этом году вспышку высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы. С тех пор в стране уничтожены 361 тыс. уток, 1,5 млн кур и 885 тыс. перепелов.

Эксперты заявляют, что вирус распространяется по стране с дикими перелетными птицами.

В ноябре 2016 года вирус высокопатогенного штамма привел к массовой эпизоотии. В Республике Корея за последующие четыре месяца было уничтожено 38 млн голов домашней птицы, что привело к дефициту и резкому росту цен.