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Новости /  В мире  

В Японии на аукционе продали тунца за $1,8 млн

5 января 2020 14:31
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Голубой тунец весом 278 кг был продан за $1,8 млн местной ресторанной сети.
В Токио на ежегодном рыбного аукциона голубой тунец весом 278 кг был продан за 193,2 млн йен ($1,8 млн), передает РБК со ссылкой на NHK.

Аукцион традиционно проводится в начале января на одном из крупнейших в мире рыбных рынков, который с 2018 года находится в районе Тоесу у Токийского залива. Самую высокую ставку второй год подряд делает компания Kiyomura, владелец сети ресторанов суши Sushi Zanmai, отмечает Bloomberg: в 2018 году она заплатила за голубого тунца рекордные 333,6 млн йен ($3 млн).

Владелец сети ресторанов Киеси Кимура заявил NHK, что, несмотря на дороговизну рыбы, он готов заплатить за нее, чтобы предложить своим клиентам самого вкусного тунца. Кимура регулярно участвует в аукционе, делая рекордно высокие ставки, отмечала The New York Times. 57-летний японец из прибрежного поселка Ома, поймавший проданного за рекордную сумму голубого тунца, сообщил телерадиокомпании, что о таком улове «мечтает каждый рыбак».

Голубой тунец — вымирающий вид, указано на сайте Всемирного фонда дикой природы. Вес взрослой особи может достигать 680 кг, длина — 3 м.




Фото: Jae C. Hong / AP/РБК
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